英脫歐貿易談判、美國新紓困措施的不確定性，以及國內疫情持續升高，削弱了投資人的風險偏好，周五日經指數下跌，周線為6周以來首度收黑。

周五收盤，日經225指數收跌0.39%，為26,652.52點，本周收跌 0.37%。東證一部指數今日收漲0.33%，為1,782.01點，本周收漲0.34%。

日本首相菅義偉周五表示，雖然日本國內疫情緊張，但他並不考慮暫停政府的旅遊補貼計畫。

英國首相強生表示，英國與歐盟無法達成貿易協議的可能性極高。另一方面，美國眾議院議長佩洛西表示，政府支出法案與新冠援助措施的談判可能拖延到聖誕節。

在庫藏股計畫與DoorDash風光上市的題材帶動股價連續大漲兩天之後，日經指數的重量級成分股軟銀集團下挫4.7%。

豐田汽車收漲4.6%，在日本政府祭出各項措施，以加大減低碳排放的力道之際，投資人對豐田Mirai氫燃料電池車的改款表示肯定。

任天堂漲2.3%，新冠肺炎疫情升溫，吸引投資人追捧防疫受益股。

(時報資訊)