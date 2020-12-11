臺企銀(2834)關注後疫情時代台灣經濟前景，攜手北大校友總會及北大經濟系系友會，今（11）日下午共同舉辦第二屆「台北經濟論壇」，吸引400多位產官學界代表齊聚，共同探討全球產業趨勢，期許台灣能掌握疫後市場先機。

此次論壇邀請總統府資政吳榮義、行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫擔任致詞貴賓，闡述台灣於疫後時代的經濟發展及展望，並由財信傳媒集團董事長謝金河以理財觀點，深度剖析疫情後的經濟挑戰與投資策略。

身兼北大經濟系系友會理事長的臺企銀董事長黃博怡表示，今年世界經濟受新冠肺炎疫情重擊，台灣防疫成果為全球防疫典範、是少數GDP維持成長的經濟體。但當今國際情勢及地緣政治不確定性高、氛圍詭譎多變，仍必須思考如何持續在逆勢中突圍、開創經濟新局。

黃博怡指出，臺企銀專注扶持中小企業發展，積極協助解決企業遭遇困境，憑藉加強青年創業輔導模式、推動銀髮金融、扶植新創產業的「一青、二老、三創」主軸，以「融資、輔導、投資」三位一體策略建構完整金融生態圈，服務一般商業銀行難以惠及的族群。

黃博怡表示，身為台灣唯一的中小企業專業銀行，臺企銀協助企業紓困與振興責無旁貸，截至11月底對中小企業放款餘額逾6078億元、承作戶數5萬4684戶。此次透過合辦論壇協助創造產官學界溝通暢談建言機會，為台灣在後疫情時代中維持經濟領先地位盡心力。

(時報資訊)