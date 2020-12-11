北市爭取2023台灣燈會 回到初始地。（吳康瑋攝）

台灣燈會離開台北市長達20年之久，北市政府11日宣佈，是時候讓「台灣燈會」回到最初開始的起點，因此已向交通部觀光局申請舉辦「2023台灣燈會」，燈區規劃將從台北燈節最初起點仁愛圓環開始，一路從仁愛路、國父紀念館，延伸到潮流與新興都會中心，也就是有「台北曼哈頓」之稱的信義計畫區，有信心可以打造一場充滿時尚與潮流，最具都會感的台灣燈會。

燈會過去一直是台北市的傳統，自1990年交通部觀光局在台北市舉辦「台北觀光節元宵燈會」，正是全台灣最早開始舉辦的燈會，1991年更名「台北燈會」後，一直都在台北市舉行，自2001年開始才改為全國各縣市輪流舉辦的「台灣燈會」，但台北市從未在燈會活動缺席，從1997年起，除了全國性的「台北燈會」，市府開始自辦以城市特色為主題的「台北燈節」。

2001年「台北燈會」移到其他縣市主辦成為「台灣燈會」後，台北市政府擴大舉辦「台北燈節」，近年逐漸成為全台最受矚目的燈節活動之一，台北市在舉辦元宵燈節活動的經驗，愈發豐富與成熟。

觀光傳播局長劉奕霆強調，以這樣豐富並成功的燈節活動舉辦經驗，迎回「台灣燈會」重新選擇來到台北市舉辦，是再適合不過的選擇，尤其以台北市的國際觀光位置，包括交通便捷、觀光資源與住宿條件完善等優勢，在後疫情時代，將成為推廣台灣在地與國際化活動的重要推手，台北市政府期盼申辦「2023台灣燈會」，能使台灣燈會走向文化藝術與新興科技融合，讓全世界進一步的看見台北市首都的創作力及城市的核心價值。

經過數個月縝密討論，台北市申辦「2023台灣燈會」的計畫中，將以「提高國際能見度」、「提升旅遊品質」、「創造觀光相關產業商機」、「增加區域競爭力」及「培植特色觀光圈並推廣」為目標，並以城市科技、引領潮流、多元佈展的都會型的「台灣燈會」為特色，燈區將從仁愛圓環開始，一路從仁愛路、國父紀念館，延伸到信義計畫區，計畫中的燈區包括國父紀念館、松山文創園區、北市府與台北101周邊、信義區百貨商圈、甚至最遠到四四南村，其中還有一個亮點就是預計在2022年完工啟用的臺北文化體育園區。 除了將規劃設計結合現地自然生態景觀，並具有城市特質的「未來感主燈」，還計畫設置「傳統」、「歡樂」、「親子」、「生態」、「觀光」、「潮流」、「祈福」等各大特色燈區，而以近年台北燈節的舉辦經驗，結合數位電子科技，並融合AR與VR等最新技術，將打造出最魔幻的光影觀賞環境，同時各項市集與每日表演活動，還有最受歡迎的踩街嘉年華遊行，更是在台北的元宵節不能錯過的特色活動。

劉奕霆說，在全台灣五星級飯店最密集、並擁有最多米其林認證星級餐廳的區域，打造一場時尚與潮流，最具都會感的台灣燈會，將是台北市申辦「2023台灣燈會」最重要的特色，台北市也將是後疫情時代推展國際觀光的重點城市，臺北市政府非常期待迎回台灣燈會，回到最初舉辦的地點，也有信心能順利奪下主辦權。

(中時 )