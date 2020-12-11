直播主謝薇安（Vivian），甜美外型加上傲人上圍爆紅，被粉絲封為「最強奶媽」，Instagram更吸引高達497萬人追蹤，不吝嗇與粉絲分享火辣身材照的她，昨（10）日PO出一張全裸上空的床照，讓不少粉絲看的是血脈賁張。

謝薇安昨（10）日曬出性感床照，只見她上半身全裸躺在床上，露出大片白皙肌膚以及一對傲人雪乳，重點部位只用棉被遮掩，此外一對勾魂雙眼頻頻對著鏡頭放電，讓人充滿無限遐想，接著更在貼文寫道：「It's Bedtime，該睡覺了，幫我蓋被子」，展現私下俏皮活潑的一面，也讓網友紛紛喊著要報名幫忙蓋被子。

直播主謝薇安性感床照引起網友議論。（圖／vivian19941008 IG）

緊接著又隨即上傳新的火辣養眼照，只見謝薇安面對鏡頭吐舌擺出俏皮模樣，一對傲人雪乳及深邃事業線更是直接見客，不過重點部位及俏臀依舊用棉被遮掩，而露出的一雙修長美腿則是讓人難以將視線移開，讓不少網友直呼好想當那條被子。

對於之前被影射陪睡賣淫，謝薇安曾則在IG動態嗆聲自己是全台灣IG第三，業配文一篇就30萬起跳，並稱「應該只有低能才會相信」，直接打臉不實傳聞。

(中時新聞網)