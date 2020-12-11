天氣轉冷，請民眾添加衣服保暖及留意空氣品質變化。根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，中國大陸華北地區出現霾害現象持續，預測12日上午起東北風增強，可能挾帶境外空氣污染物南下，影響我國北部空氣品質，午後逐漸影響中南部地區，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

14日東北季風再增強為接近大陸冷氣團等級，並可能挾帶另一波霾害南下，全臺空氣品質再轉差，空氣品質指標多為橘色提醒等級，預計15日午後可望逐漸緩和，南部地區位於下風處，擴散較差，16日以後可望好轉。境外霾害影響程度視上游污染物累積及降雨情形有所變化，請民眾多加利用空氣品質監測網(http://airtw.epa.gov.tw) 或「環境即時通」手機APP查詢最新空氣品質變化。

環保署表示，依據最新觀測資料，11日於中國河北及山東地區測得細懸浮微粒(PM2.5)約180~220微克/立方公尺，中國上海約80~100微克/立方公尺，隨東北風增強，境外霾害可能於12日上午開始影響臺灣，PM2.5濃度約在30~40微克/立方公尺，全臺空氣品質指標多為普通至橘色提醒等級，12日午後逐漸影響中南部地區，14日上午受接近大陸冷氣團等級強東北季風影響，天氣轉冷，並可能再次挾帶霾害南下，影響全臺空氣品質，PM2.5約在40~50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，預計15日午後中部以北影響漸趨緩和，南部地區位處下風處，擴散條件不佳，須留意污染物累積，估計16日以後逐漸好轉。

環保署已因應境外污染可能影響空品狀況，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠減排，降載，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。另外亦請雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，準備好河川揚塵的抑制工作，以降低空品惡化的影響。

(工商 )