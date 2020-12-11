受東北季風及南方雲系影響，近日全台天氣都較濕涼皆有降雨的可能，新北市淡水區長巫宗仁昨（10）日前往轄內弱勢家庭送上慰問金和保暖衣物，並媒合地方慈善單位捐款及物資給予經濟上急難救助，讓他們獲得心靈撫慰，經濟問題暫時緩解，並感受到政府及社會的關懷。

區長巫宗仁表示，新春里就讀國中的詹姓男童，父親在上月在不幸在工地墜樓身忙，母親則是瘖啞人士，突遭因遭逢重大變故，生活頓時陷入困境；而居住崁頂里的54歲陳男，已婚育有3名就讀國小之年幼子女，原從事房屋仲介和房屋修繕，今年6月罹患腦血管重大傷病，右半身癱瘓臥病在床，妻需負擔全家生活照顧，無法正常工作，家中經濟困頓，

另外，居住忠寮里的姚姓婦女，原擔任清潔工，在今年6月間屆齡退休，女兒因20年前一場車禍致癱瘓臥床，姚女獨立照顧其生活起居、就醫復健，家中積蓄幾乎用罄，極需社會援助。

巫宗仁說，雖然政府積極照顧弱勢民眾，但能量有限，社會大眾的能量及愛心無窮，感謝各界民眾及慈善單位善行義舉支持公所，期盼透過慈善團體及善心人士溫暖關懷熱心協助，在適當的時候拉他們一把，讓弱勢家庭找回重生的希望。

(中時 )