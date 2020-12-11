恆春半島生態豐富、生物多樣性高，墾管處委託中山大學顏聖紘教授團隊進行2年蛾類調查成果豐碩，包含59個新紀錄種與8個新物種。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島生態豐富、生物多樣性高，墾管處委託中山大學顏聖紘教授團隊進行2年蛾類調查成果豐碩，不僅發現57科614屬1001種蛾類，還包含59個新紀錄種與8個新物種，當中以社頂台地及南仁山生態保護區的多樣性最佳。

墾管處指出，就蛾類資源的多樣性來說，是以社頂台地及南仁山生態保護區最佳，而以蛾類相的組成方面來說，園區範圍內的裳蛾科、尺蛾科及草螟科為物種多樣性最高的類群，除已知物種外，研究團隊總共鑑識出59個台灣新紀錄種，及8個新種。

研究團隊認為，恆春半島因其植物相與台灣其它地區非常不同，在生物地理、保育與景觀上有著重要的地位，因此除有蛾類相調查外，也藉此探索半島植物相與蛾類之間的關聯性。

顏聖紘說，在蛾類與植物的關係方面，發現有41科342屬476種植物會被蛾類幼蟲所利用，其中豆科、茜草科，以及桑科被利用的種類最多，而茄冬、青剛櫟及欖仁所支持的蛾類物種多樣性，則為所有植物之冠。

墾管處強調，由於蛾類大多在日暮之後活動，與人相遇的機會不若蝴蝶多，一般人對蛾類的認識也相對少，但這些暮光子民卻是鱗翅目昆蟲中、無論在種類與數量都相當龐大的族類，在生態系中扮演極為重要的角色，且如仔細欣賞，翼上色彩及圖紋並不遜於蝴蝶，管處歡迎有緣人來探索。

(中時 )