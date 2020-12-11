25歲大陸女星吳宣儀是南韓女團「宇宙少女」成員，2年前參加選秀節目《創造101》奪亞軍，成為限定組合「火箭少女101」的一份子。昨日她參加大陸時尚先生盛典，身穿一襲薄紗透視高衩禮服，身材曲線盡露，幾乎像裸體走紅毯。

精修的照片中，吳宣儀穿著青藍色的透視華服，襯托白皙到快透明的雪肌，背面一路光溜到臀部，胸口大深V到乳下，繡珠羽毛裙擺更是開高衩到腿根，極為貼身的設計勾勒出吳宣儀的S型曲線，尤其強光一打，幾乎像是全裸，令網友看得臉紅心跳。

吳宣儀穿透視禮服，展現無贅肉的身材。（圖／微博@吳宣儀）

每當紅毯結束後，總會有慘不忍睹的無P圖瘋傳網，不過吳宣儀就算沒有後製，臉蛋和身材仍是沒話說，讓一向毒舌的網友們一面倒留言讚嘆：「根本沒差別，美女好看」、「生圖也很絕啊！」、「很白身材很好，但看著真的好冷」。

吳宣儀的生圖也很漂亮。（圖／微博）

吳宣儀走向媒體拍攝區時，展現俏皮的表情包，當攝影大哥們不停指揮她拍攝方向，甚至大聲稱呼「姐姐」，吳宣儀轉換錯愕、委屈和嘟嘴等表情，真性情再度圈粉網友。

(中時新聞網)