透過截骨矯正手術，截斷變形的骨頭再做內移及固定(紅圈處)，可以幫助病人恢復正常行走。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣56歲的邱姓婦人，因為走路時雙腳的內外側都嚴重疼痛且無法久站，影響她的正常生活而就醫，經X光檢查發現她的大拇指外翻43度，變形非常嚴重，醫師建議她接受截骨矯正手術，順利解決長久以來的疼痛。大千綜合醫院骨科醫師容志雄指出，拇指外翻太嚴重可能面臨截肢。

大千醫院指出，大拇指外翻最大的問題，就是因為變形造成走路摩擦，而紅腫熱痛，外翻角度超過23度就會開始有症狀，超過30度就會很不舒服，但不少病人都是超過40度才來就醫，因為其症狀常被誤以為是痛風，病人自行服用消炎藥卻沒有改善才到醫院就診。

醫師容志雄表示，大拇趾外翻多發生在女性身上，過去民眾常誤以為是穿高跟鞋而造成的傷害，但根據研究指出，家族遺傳才是最大的影響，因此家中直系女性長輩有大拇趾外翻的狀況，通常下一代女性發生的機率就很高。

大拇指外翻是因為大姆指內側有2條斜肌張力過大，拉扯的時間太久而造成，因此可以透過截骨矯正手術改善。

醫師說明，首先要在大姆指內側開1公分的傷口，將內側肌及攣縮的關節囊放鬆；再來，會在外側也就是鼓起來的地方開3公分的傷口，不僅要清除長期發炎的增生軟組織及摩擦發炎的骨刺，還要將接近關節的1.5至2公分的骨頭切斷，再把關節往內移並固定。

若使用健保給付的鋼釘固定，須在1年後開刀拔除，若不想再開刀，則可以選擇自費的鈦合金固定，可以讓骨頭癒合比較快且穩固。手術後會做一個輕型的副木保護，以防踢到或撞到傷口，約在4至6周後即可拆除，恢復正常行走。

容志雄提醒，由於70歲以上的長輩常有骨質疏鬆的問題，若碰到過於嚴重的大拇指外翻，造成第二指因大拇指擠壓而往上翹起，無法穿包鞋時，較不適合接受截骨矯正手術，因為容易發生骨頭不癒合，或承受不住移位和重新固定的方式，此時可能要視情況「削足適履」。因此建議一定要盡早接受治療，才有良好的術後效果。

(中時 )