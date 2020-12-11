饒舌團體「頑童MJ116」成員瘦子（E.SO）被稱為行走的賀爾蒙，是許多少女的夢中情人，而他的感情生活向來低調，但10月和女友烤肉被拍到，女方外貌意外遭抨擊，他也馬上霸氣護愛；近日瘦子又罕見放閃「只習慣一個女人」，還默默露出幸福的笑容，閃瞎一票網友。

瘦子的公司本色音樂今（11）日在IG釋出一段瘦子在辦公室的影片，他發現鏡頭接近時，居然喊「不要拍他」，解釋自己最近長痘痘，讓掌鏡人大笑「行走賀爾蒙失調，賀爾蒙太多也是不行」；接著聊到近況，瘦子表示持續都有音樂創作，但近期沒靈感因此進度就暫時慢了下來。

瘦子女友外貌曾被網友批評，當時他霸氣護愛讓粉絲超讚賞。(圖/ 摘自瘦子IG)

近日瘦子罕見放閃「只習慣一個女人」，還默默露出幸福的笑容，閃瞎一票網友。(圖/ 摘自本色音樂IG)

而瘦子被問到現在還會不會出去玩，他也大方地說「有時間就會」，還笑說「喝酒是平凡的日常」，不算放鬆的方式，真正讓他有放假的感覺，是要去從事戶外活動；另外聊到異性，坦言「年輕時比較喜歡女人」，但馬上深情地說「現在只習慣一個女人」，雖然微微低下頭但依舊被捕捉到嘴角失守，露出沉浸愛河中才有的甜蜜笑容。

瘦子罕見高調放閃也讓粉絲看了很開心，「真的很會」、「影片最後直接放閃放起來」、「最後那個笑容」、「只習慣一個女人！超暖的！」。

(中時新聞網)