昨晚9時19分，發生芮氏規模6.7強震，全台有感，但有部分地區民眾反映震度達４級，但卻未收到警訊，對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，當時是由系統自動化判定哪些縣市的震度超過４級，問題在於自動定位對於深度的確認認較為困難，未來會在計算程式上調整。

陳國昌指出，預警系統爭取的是在10秒鐘左右發送，依過去的效率來看，大概在11秒至12秒就會出去，因此不可能有人工介入、一定是自動化判定預估哪些縣市震度超過4的，此次的問題在於深度，自動定位對深度的判定較為困難，自動定位系統判定地震深度沒有那麼深，就判定其他縣市不到4級，因此就不會發布簡訊。

至於一周內是否會有規模４.０以上餘震？陳國昌說，「還是認為在一周內，不排除4.0以上餘震發生」，雖然從今天５點多時至今天早上為止沒有新的餘震發生，但也不代表此地震序列就此結束，仍要持續觀察，畢竟地震沒有規則可循。

(中時 )