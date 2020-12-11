台幣太強了！熱錢大舉來襲，台幣升勢一日強過一日，今（11日）早盤一度暴漲3.3角，最高來到28.165元，尾盤央行也棄守，終場升6.6分，收在28.44元，漲破彭淮南防線28.5元大關，幾乎每天改寫23年半新高，台北外匯經紀公司成交量11.77億美元。

外匯交易員指出，美股陷入小幅整理，主要亞股及台股漲跌也不大，外資雖小幅賣超台股20億元，但資金還是偏匯入，尤其出口商眼看央行調整「雙防線」的週期愈來愈短，失望性拋匯出籠，畢竟年關愈來愈近，因應短期資金需求考量，決定「先跑先贏」，拿到貨款就拋，不再對央行有期待，或許下周「雙防線」就再調整為盤中28元及收盤28.3元。

外匯交易員強調，歐洲央行（ECB）決策會議結論，符合市場預期，維持各項主要利率不變，且緊急購債計畫總額提高5,000億歐元，同時提高多項寬鬆措施額度及延長效期。接下來靜待15日及16日的美國聯準會（Fed）利率決策會議登場，市場預料結論也將不脫預期，但隨年終愈來愈近，外資啟動休假模式，或許一切就等休完假期進入2021年再做打算。

(中時新聞網)