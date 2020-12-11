據《太陽報》與《每日郵報》報導，在拜登的兒子韓特（Hunter Biden）透過拜登團隊發表聲明，稱德拉瓦州檢察官辦公室正在調查其稅務紀錄之後，拜登兩位弟弟之一的詹姆士‧拜登（James Biden）也因涉入賓州一起醫療保健公司破產而在1月就接受聯邦調查局調查，但到本月10日才曝光。

報導指出，賓州相關部門正在對經營賓州與密蘇里州內鄉村地區醫院的公司Americore Health進行刑事調查，而今年1月中，FBI突襲搜索一家間由Americore Health運營的醫院，並查問詹姆斯在公司內的角色。

Americore Health的總裁曾涉嫌被控掏空該公司，而詹姆士自2017年起曾任該公司的執行董事，並在法院上被告曾用哥哥的名字招攬事業；但詹姆士自己否認曾任此一職務，其他人士也指出他只有涉及投資而已。

就在前一日，韓特才聲明自己正受到德拉瓦州檢察官調查。據接受調查的兩名知情人士說，調查人員一直在研究多個財務問題，其中包括韓特及其同事在外國（主要是大陸）的商業交易中，是否違反了稅收和洗錢法。對此，共和黨籍參議員柯頓10日表示，針對涉入調查的拜登家族成員，應該成立特別委員會調查，特別是韓特的案子不僅涉及稅務問題，更包括了證券欺詐行為。

關於韓特的案子，知情人士說，調查最早於2018年開始，早在巴爾（William Barr）成為美國司法部長之前，而該調查的存在，將立即檢驗拜登關於維持司法部獨立性的承諾。不過針對韓特的調查因司法部規定不得在大選前採取法律行動，避免造成引響大選的疑慮而暫停數月。

(中時新聞網)