挺第一線醫護人員！萊爾富11日宣布，再度攜手萊禮生醫合作，推出萊潔「天使藍」炫彩醫療口罩，僅限醫護人員憑有效「識別證」購買，全台共限量4萬盒，其中1萬盒將提供花東地區的醫護人員，以團購方式預購，且為感謝所有醫護人員的付出，凡預購完成的醫護人員，萊爾富還加碼贈送30元抵用金，希望給辛苦的醫護人員多一點色彩與溫暖！

萊爾富表示，該款限定「天使藍」炫彩醫療口罩，將於12月15日上午8時起，不限時段皆可預購，每盒50入、售價399元，每人每證限購一盒（不可代購），為落實身分驗證，醫護人員購買時需攜帶有照片之有效醫護相關識別證，由門市人員確認後，提供專屬小白單及「醫護人員通行碼」，至Life-ET機台輸入相關資料預購並結帳，110年1月11日後同樣再攜帶識別證及預購小白單，回原購買門市取貨即可。

萊爾富說，響應防疫新生活，今年來跟萊禮生醫合作的萊潔玩色炫彩醫療防護口罩，至今已推出15款，吸引許多消費者搶購，但考量醫護人員因輪班制與人力問題，多數無法參與口罩預購，特地於年末推出專屬醫護人員的「天使藍」炫彩醫療口罩，該色售完後，未來也不再繼續生產；凡預購完成的醫護人員，萊爾富加碼贈送30元抵用金，下次消費時除菸品、代收、代售外，不限品項皆可抵用。

萊爾富並指出，為維護醫護人員權益，萊爾富將落實身份確認機制，過程較為嚴謹，若有不便還請醫護同仁體諒；至於花東地區醫護人員的團購方式，可至萊爾富官網下載「天使藍」口罩團購單，填寫後再回傳，將有專人聯繫說明團購匯款及到貨事宜。

此外，萊爾富也說，若有需購買醫療口罩的一般消費者，仍可到萊爾富購買實名制口罩，且依照中央流行疫情指揮中心宣布，超商通路之實名制口罩，自110年1月4日起將改為每包10片，售價40元（通路運費7元另計），包裝上將明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊，讓消費者更加有保障，民眾可於109年12月21日至30日間進行續購或預購。

(工商 )