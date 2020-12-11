臺韓資訊科技指數成分股 台股新增5檔 16:312020/12/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司今（11）日公布「臺韓資訊科技指數」2020年12月成分股定期審核結果，成分股納入6檔，其中在臺灣證券交易所掛牌股票有微星（2377）、南亞科（2408）、欣興（3037）、緯創（3231）、群創（3481）等5檔。 另外，韓國證券交易所掛牌股票則有LG Display（034220）1檔；臺韓則都無成分股刪除。 《韓股》2780點 KOSPI再創新高 台股基金氣盛 七成淨值創高 (工商 ) #南亞科 #欣興 #群創 #微星 #緯創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技股領軍 港股開高 曾彈近300點 10:502020/12/11 財經 12月掛牌挑戰6年高 新股IPO搶翻 04:102020/12/11 證券．權證 存股族放下心中大石 金融族群衝高助攻台股 10:272020/12/11 財經 16檔法人捧 股價按讚 04:102020/12/11 證券．權證 官股領螞蟻雄兵尬外資 台資擺尾台股笑 14:212020/12/11 財經 《韓股》韓股連漲6周 創1年來最長記錄 15:572020/12/11 財經 《集中市場》台股上下搖 外資連3賣 15:062020/12/11 財經 A股IPO審核趨嚴 62陸企敗北 04:102020/12/11 產業財經 元大電動車N搭Tesla快車 康舒等11檔列成分股 12:092020/12/11 財經 《盤中解析》金融、鋼鐵獨挑大梁 台股斷電欲振乏力 10:342020/12/11 財經 中大型台股基金 攻高可期 04:102020/12/11 投資理財 財經熱門新聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 萬四竟有散戶畢業 賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死 - 財經 永大內戰揭密5／經營權新局未定 許作立喊話重返榮耀 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。