臺灣指數公司今（11）日公布「臺韓資訊科技指數」2020年12月成分股定期審核結果，成分股納入6檔，其中在臺灣證券交易所掛牌股票有微星（2377）、南亞科（2408）、欣興（3037）、緯創（3231）、群創（3481）等5檔。

另外，韓國證券交易所掛牌股票則有LG Display（034220）1檔；臺韓則都無成分股刪除。

(工商 )