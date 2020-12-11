「XR極速尬車」，首站12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動。（柯宗緯攝）

深耕3D核心技術10餘載「藏識科技」推出全新計畫「XR極速尬車」，首站12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，營運為期3個月，透過虛實整合賽車遊戲，帶給玩家不同感受，人們也可以體會「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。

該計畫起源來自於藏識科技總經理任念志，他提到，這是孩童時期的夢想，回憶起多啦A夢用縮小燈，讓一群孩子們能夠坐進遙控車，體驗大人開著汽車的感覺。藏識科技開啟了全球第一套的虛實整合技術賽車遊戲－「XR極速尬車」的計畫。

任念志表示，VR在全球有很多遊戲了，但沒有類似的東西，整個發展歷程2年多，可以用體感裝置，操控遠端的遙控載具，這不是計劃的終點，而是開始，後續有更想要做的事情，應用於100年前的車子、都市，或是親手打造樂高世界，開「樂高車」馳騁等，都是可以圓夢。

微縮賽車場有直線加速路段、連續急速彎道及座無虛席的觀眾看台，完整呈現真實賽道細節。當玩家坐上體感回饋的賽車椅上，戴著VR裝置，車輛奔馳於微縮賽道之中。

此時，映目眼簾的是不斷飛馳而過的微縮賽道真實場景；耳邊響起的除了轟隆的引擎聲浪之外，還有一旁現場觀眾為賽道上競速的賽車的加油聲，彷彿置身在一場萬眾矚目的賽車賽事中。

VR賽車的同時，也有縮小版的實體賽車在跑道馳騁。（柯宗緯攝）

VR賽車的同時，也有縮小版的實體賽車在跑道馳騁。（柯宗緯攝）

「XR極速尬車」，首站12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動。（柯宗緯攝）

(中時 )