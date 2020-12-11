東捷(8064)今天召開法人說明會，今年前11月營收年減37.83％，總經理陳贊仁指出，主要由於過去兩年大陸面板廠積極擴產，接到不少面板客戶訂單，使得營收基期墊高。不過，11月營收已經回到4億元以上，後續看好半導體、物流業的需求增加，將陸續挹注公司營收動能。目前在手訂單約26億元，訂單能見度達到明年第2季末。

由於大陸面板業過去幾年積極擴產，東捷接單相當暢旺，曾經在2018年第4季每個月營收都繳出7億元上下的成績，來自面板營收占比曾高達8成。而隨著大陸面板廠擴廠需求陸續到位，加上產能出現過剩，面板營收占比有所縮減，也因為過去基期墊高，影響今年營收表現。

不過，面板今年下半年好轉，加上Mini LED/Micro LED切入面板相關應用，新產品新技術轉換，必須改變設備製程，並且往更大尺寸、解析度更高及車載面板等應用發展，面板設備還是有固定需求。今年前11月來自面板營收占比約65％，明年也約維持在6成左右。

半導體由於大廠需求暢旺，今年半導體接單逐漸增加，前11月營收占比3到4％，但半導體在手訂單占比已經達到10％，在明年陸續貢獻下，比重還會提升，目標朝20％邁進。

物流主要透過持股92％的子公司漢錸接單，今年疫情及宅經濟發酵，物流業對設備需求相當大，東捷提供客戶物流中心整廠輸出的服務，包括軟體、硬體、倉儲管理系統都是自主開發，包括台灣四大超商和大型電商都是東捷客戶。今年前11月營收占比2％，目前在手訂單占比已提升到5％。

(時報資訊)