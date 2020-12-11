受惠於雙11買氣刺激，東森(2614)旗下轉投資東森購物11月合併營收達25.1億元，再創單月歷史新高，累計前11月每股盈餘達12.64元，再創歷史新高，針對雙12，東森購物也推出多項優惠，全力搶攻雙12業績，東森購物預估，全年每股盈餘可望挑戰14元。

東森購物旗下通路包含：網購、電視購物、型錄、MOD及草莓網等，台灣會員總數超過900萬，受到疫情影響，今年消費行為發生轉型，除了從實體經濟轉移到線上購物之外，更深化消費對於線上購物的依賴，並成為「新常態」；東森購物網ETMall今年網羅上百品牌、數十萬種商品，總降價幅度超過上億元，歲末年終勢必再創佳績，從雙11銷售活動來看，受歡迎的商品第一名為保健食品，佔了銷售額32%，其次為美妝保養品、生活用品及3C家電等最受歡迎。

在雙11帶動下，東森購物11月合併營收達25.1億元，再創單月新高，累計前11月合併營收達221.7億元，獲利12.88億元，年成長164%，每股盈餘達12.64元。

東森購物董事長王令麟表示，過去大家搶發會員點數，他獨步市場推出與現金等值的「東森幣」，自2018年8月起發放東森幣，現在成為推動東森購物成長的動能之一，截至上周末為止，28個月以來，已發放109.1億枚東森幣；進一步分析，VIP會員持有占比高達43%，此顯示東森幣策略奏效，不僅有效增進CRM，更提升會員黏著度；東森購物將持續創新，並不斷異業結盟，以顧客為本的精神，思考如何創造「東森幣」更高價值，藉此提升會員忠誠度，並吸引新客源。

針對雙12，東森購物大方推出100枚東森幣抽TOYOTACOROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車等，大力助攻雙12業績及4季營收，東森購物預估，今年每股盈餘可望挑戰14元。

展望明年，王令麟指出，以今年第1季為基期，明年第1季的零售，成長上看至少40%，主要是因為疫情關係，國人依舊無法出國，加上春節將會有更多國人回來，因此明年第1季的零售業績樂觀看待。

(時報資訊)