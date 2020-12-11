聯發科(2454)第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，董事長蔡明介會後受訪表示，聯發科今年營運表現不差，主要感謝經營團隊的努力，當然還有供應商的幫助，談到半導體產能緊張，他則表示，目前從供應商訊息來看，恐延續到明年上半年。

聯發科曾在2016年宣告將投入2000億元在研發，蔡明介表示，聯發科一年研發是600~700億元，所以光是3年就已經超過了，對科技公司來說研發是不可或缺的，當然研發經費不是無限上綱，會配合營收規模。

聯發科今年營運搶眼，光是前11月營收就已經超越美金100億元規模的大關，蔡明介表示，今年聯發科有不錯的成績，營收超越100億美金，在全球就可以位居領先族群，當然感謝經營團隊的努力，當然還有供應商的幫助，「讓聯發科不會缺貨」!

展望明年，蔡明介表示，科技業AI技術持續精進、5G也一直有新產品，相信疫情平緩後會繼續下去，聯發科希望一直保持穩健成長，在世界舞台上站在領先的地位。

半導體產能緊張，缺聲四起，蔡明介表示，以供應商的訊息來看，還是不容易，恐到明年上半年產能都還是很緊，造成產能不足的主要原因還是受限於過去幾年投資不夠，但先進製程的投資又很大所致。

第三屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽獲獎名單今天揭曉，來自嘉義太保鄉的「智能肥水栽培團」，以自行研究開發的智慧農場架構，一舉奪下首獎。評審團認為該作品解決方案成熟，也有驗證實績，深具創新性、示範性及社會影響力，未來發展可期。

(時報資訊)