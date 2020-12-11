閒置荒地大變身！台中市新興路13巷、五光路1000巷口旁的空地，原本荒廢、未獲利用，甚至土地都不平整，台中市府經居民建議，斥資935萬元、導入「台中美樂地」計畫，將該處闢建為烏日溪邊公園，11日正式啟用，未來將提供跨齡、身障者友善的休憩空間。

台中市長盧秀燕、建設局長陳大田與市議員吳瓊華、張家銨等人都出席啟用儀式，現場氣氛熱鬧。盧秀燕表示，烏日溪邊公園位於道路交會的三角地帶，該處原本荒煙蔓草、地面不整，甚至可能導致民眾走路時不慎跌倒，經投入經費並引進美樂地計畫，終於變身為友善共融公園。

溪邊公園內設無障礙環境與共融遊戲場，園內並規畫為探險森林區、樂齡體健區、榕樹林蔭區，吳瓊華表示，公園內的老榕樹為工程核心主軸，以民眾在大樹下乘涼、玩樂為設計主軸，休憩攻堅也仿製老榕樹的綠蔭感，讓民眾遊玩更有趣。

烏日溪邊公園占地1740平方公尺，盧秀燕強調，烏日溪邊公園內設置有一座無障礙輪椅盪鞦韆，相當特別，可提供身障者或行動不便的長輩使用，園內並規畫小巧的含羞草植物區，盼打造成美麗、快樂園地。

(中時 )