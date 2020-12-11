109學年度高中木棒聯賽即將於110年1月3日起，在高雄及嘉義共8個場地點燃戰火，今年一共有44支隊伍報名參賽齊聚較勁，創學生棒球聯賽開辦以來木棒組最多參賽隊伍的紀錄，預料比賽精采可期。

體育署表示，木棒聯賽93學年度開辦以來，由32支球隊參賽至今年(109學年度)報名隊伍數突破44隊創紀錄新高，這對臺灣棒球的發展，是相當重要的里程碑，而逐年攀升的，不僅僅是數字，更是臺灣人對棒球的熱情與支持。莊敬高職今年首次報名木棒組賽事，成為本屆的新力軍，這支在107年成立的球隊，成立之初先參加鋁棒組磨練經驗，經過兩年的調整，球技成熟今年進而挑戰木棒組賽事，讓木棒組賽事增加競爭強度，提高賽事可看性。呼應今年度賽事主軸，「並肩作戰」，除了球員在球場一起並肩作戰外，也期待未來能夠有更多球隊加入學生聯賽一起並肩作戰。

記者會也邀請到平鎮高中出身，今年剛獲得中華職棒金手套二壘手的得主統一7-11獅隊林靖凱選手出席，除了分享今年總冠軍賽的經驗外，他回憶起高中時期對於守備基本功的磨練，成就進入職棒後今年的表現，並勉勵現場的高中選手對於守備及基本功的持續練習，唯有在學生時期打下基礎，未來才有機會更上一層。

記者會現場也進行本屆賽事第一階段的分組抽籤，去年賽事前24強列為種子，採分開抽籤的方式，以避免強隊提前碰頭。賽制則比照以往分為四階段進行，第一階段分為8組，每組將取3隊晉級下一階段，而第二階段由24隊再分為8組，每組取第2隊晉級第三階段，第三階段則將16強分為4組，每組取3隊晉級第四階段，分組第一將被列為種子隊，第四階段採「淘汰排名賽制」，12支球隊將於最後階段全力搶勝，冠軍將於3月5日產生，而今年大會贊助商「臺灣美津濃」也將獨家提供「投手MVP」及「野手MVP」兩座獎項，獲獎球員可得到美津濃超過４萬元產品贊助。

(中時 )