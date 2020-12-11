新冠疫情改變許多生活模式，造就不少死別，對經濟打擊也沉重，但對減緩地球氣候變遷卻是正面效應。國際組織全球碳計畫(Global Carbon Porject，縮寫GCP)統計，2020年全球碳排放較去年下降7%，上次要看到這個數字要回溯到1945年第二次世界大戰剛打完。

GCP估計今年全球二氧化碳排放量是340億公噸，較2019年少24億公噸。主要碳排放經濟體受疫情創傷多深，與碳排放的減少也成完全反比，疫情最嚴重的美國下降12%，歐盟下降11%，印度下降9%，中國大陸僅下降1.7%。

研究人員稱，僅是1年碳排放下降不會減緩多少全球暖化步伐，但至少是次獨一無二的機會，讓人類可以透過配合應對氣候變遷的經濟復甦方式，來確保長期減排。即使是今年排放量下降，大氣中二氧化碳每年平均年增濃度還是上升百萬分之412，比工業革命前高48%。今年疫情最顛峰時下降幅度曾達17%，但在夏天疫情趨緩時碳排放又快速上升。

英國東盎格利亞(East Anglia)大學氣候變遷科學研究教授樂奎蕾(Corinne Le Quéré)說：「只有今年1年不會改變任何事情，而各國刺激經濟復甦的方式可能會帶來很巨大影響。一些支持綠色復甦方式的投資可能要更長時間才有效果。考慮到今年的下降幾乎完全是因為疫情造成停產、一些運輸活動停止，明年完全有可能反彈。」

艾克塞特(Exeter)大學氣候系統數學模式建立領域的福利德靈斯坦(Pierre Friedlingstein)教授說:「我們須要在未來20到30年每年持續減少1到2億二氧化碳排放，來限制全球氣溫不要升高超過2度。」

中國大陸碳排放下降完全得益於年初可說是全球最嚴厲的封鎖措施，但由於最快控制疫情，最快復工，碳排放量在斷崖式崩跌後快速反彈，如果不是北京以政策為工具鼓勵新能源車取代燃油車抵消部分影響，碳排放甚至可能不會是下降。

2019年全球碳排放增量幾乎都來自大陸，因為扣除大陸以外全球排放量其實是下降，中國國家主席習近平因此在今年9月聯合國大會承諾，中國力爭於2030年達到碳排放峰值，目標要在2060年達成碳中和(平衡或消除碳排放，使碳足跡歸零)。

除了生產停頓外，運輸的碳減排也相當可觀，占碳排放量約20%的陸地運輸(鐵路、公路)在疫情巔峰時期，排放量幾乎是腰斬；航空業甚至減少高達75%，不過航空排放原本也只占整體5%，所以影響沒有停工、陸地運輸量銳減顯著。

(中時新聞網)