羅德隊台灣左投陳冠宇今天驚傳退團消息，今天舉行媒體見面會的陳偉殷聞訊表示自己並不知情，他表示，過去就曾與陳冠宇、王溢正等人討論過類似話題，「站在我的角度，我只希望他們不要後悔，不要輕易放棄旅外機會。」

陳冠宇今天傳出因「家庭因素」決定退團，離開待了10年的日職，返回台灣，明年將投入中職選秀，對此陳偉殷表示，自己早上才與他一起訓練，對於他退團的消息並不知情。

「我想最沒辦法控制的就是家庭因素。」陳偉殷認為，要在國外生存沒有那麼簡單，「像我從日本到美國再回到日本，最辛苦的其實是家人，加上現在還有小孩，考量的因素就更多。」

陳偉殷透露，當年王溢正想要結束日職返台時，自己就有跟他討論過，「我只希望他不要後悔，因為你還有機會，旅外機會不是每個人都有，對我來說，我不會輕易放棄。」

陳偉殷以自己為例，今年自己會很快做出回到日職的決定，主要就是受到疫情影響，尤其是像自己這種有年紀的球員。

陳偉殷說：「對我來說沒有那麼難決定但也沒那麼容易，但我相信冠宇一定是做了很大的抉擇才會做這樣的決定，我就是尊重他。」

(中時 )