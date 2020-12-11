嘉義地檢署嘉檢查扣涉嫌經營博弈網站嫌犯的麥拉倫、保時捷等名車，拍賣時競價激烈。（本報資料照）

田姓男子涉嫌吳承霖百億地下匯兌洗錢案，被控經營博弈網站，不法牟利至少7.2億新台幣，10月間遭羈押，最近聲請交保，嘉義地院法官裁定2500萬元交保，限制住居、出海，按時到法院報到。

田男與郭姓、周姓男子自2016年9月起經營博弈網站，供賭客簽注，利用中國大陸地區金融帳戶收付賭金，再透過吳承霖地下匯兌組織及不實合約等方式，將賭金分批匯回台灣。

田男將賭博所得美金約108萬9000多元（約新台幣3346萬5000多元）匯回國內，涉嫌洗錢，2017年12月至2019年8月間不到2年，依吳承霖指示將人民幣匯入中國大陸銀行人頭帳戶，並在台灣以現金取款賭博所得，高達6億8000多萬元，獲利甚鉅。

去年12月間郭男等人被查獲，今年3月底被起訴，田男卻逃亡遭通緝，直到10月6日到嘉義地檢署投案，但矢口否認犯行，經檢方聲押，法官裁定羈押禁見。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示，被告田男委由辯護人聲請以800萬元至1000萬元具保，法官認為全案證據已調查完畢，裁定2500萬元交保候傳，限制住居，同時限制出境、出海8個月，按時向地院法警室報到。

(中時 )