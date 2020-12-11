圖為中天新聞台。（圖／中天提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，中天新聞台將在今天過後離開52頻道，外界痛批此為執政黨政治操作。前高雄市新聞局長王淺秋在臉書發文寫下，「今天，台灣新聞史即將寫下黑暗的一天」。

曾經在中天工作三年多的王淺秋透露，她在中天跑新聞、播報新聞，很榮幸的參與過一段精彩的歷史，可惜因為人生的遷徙流離，居然連任何一段棚內播報的影片和照片都沒留下，如今看來，格外遺憾感慨。

王淺秋直言，今天台灣新聞史即將寫下黑暗的一頁，52頻道，午夜零時起的中天新聞將變成黑畫面。她也祝福中天繼續轉戰網路的新聞工作朋友們，在更多民氣的支持下堅持媒體公義，讓民眾明白，新聞自由的價值是不分藍綠的普世價值！更明白獨裁政府披著民主外衣醜陋面孔！

王淺秋更轟假民主獨裁政府，她認為「媒體衡量報導價值的標準不應該只有商業獲利、收視率，而是肩負著人類文明人權議題捍衞的責任。」

不少網友見狀後則是留言寫下，「說是民主進步，結果是民主退步」、「對政府關新聞台，我表示無言抗議」、「危機就是轉機！中天持續為正義發聲，全民挺中天」。

(中時新聞網)