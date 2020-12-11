一名網友因為父母在雙北有6間房子提供租屋，他在下班時間幫忙管理，但日前他在網路上抱怨房東不好當，列出8項抱怨事項，包含房客生活習慣差、不按時交房租、經常忘記帶鑰匙等，其中一項抱怨「房客常要求報稅」，讓他所得稅額增加，不料風向轉變，網友紛紛發怒回應「不想繳稅就別出租」、「賺那麼多還不想繳稅，真貪心。」

該網友在Dcard上發文表示，他的父母在雙北有6間房，因為年事已高，因此將房東的職位給他當，他因此在下班時間處理租屋事項，包含各種雜事、簽約、收租金等，「才發現房東真的不好當，好累呀！」他列出8項當房東的麻煩事項，例如房客很常忘記繳房租，他每次到月底都要三催四請，還有通訊軟體上會一直有房客的訊息，他休息時間都要一直處理。

男子當雙北6間房的房東，但他抱怨房客一直要求報稅，讓網友怒回「賺那麼多還不想繳稅」。（圖／翻攝自Dcard）

該網友抱怨說，不少房客是生活白癡，不知道熱水器電池沒電、不會換電池，也不會換燈泡，他還曾遇過女房客的衛生棉將馬桶堵住，房間退租時超級髒，他對學生房客優待房租時，對方卻不珍惜，不把環境照顧好；此外，很多房客不看清楚契約，若提早解約要沒收租金，很多人都不配合，或是房客忘記帶鑰匙，老是需要他幫忙開門，他最後全部換成密碼鎖省去麻煩。

該網友發現男租客反而女生乾淨，自主能力較高，也會按時繳房租；最後，他在8項抱怨事項提到，許多房客一直要求要報稅，但他說房客報稅，他的年所得稅就會增加，「我要怎麼讓你報稅，將心比心好嗎？路邊攤一堆都沒報稅了。」不料此抱怨被網友砲轟「不想繳稅就別出租！得了便宜還賣乖」、「收麼多房租，繳稅是應該的」、「賺那麼多還不想繳稅，不覺得太貪心嗎？」

(中時新聞網)