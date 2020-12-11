景文科技大學餐飲管理系畢業生廖正宇以「勇闖侏羅紀」作為主題，設計翻糖蛋糕，勇奪2020德國IKA烹飪廚藝競賽金牌。(李侑珊攝)

景文科技大學餐飲管理系畢業生廖正宇設計的「勇闖侏羅紀」翻糖蛋糕，手工精緻細膩。(李侑珊攝)

景文科技大學餐飲管理系畢業生廖正宇設計的「勇闖侏羅紀」翻糖蛋糕，手工精緻細膩。(李侑珊攝)

景文科技大學旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班學生劉姿伶，以翻糖蛋糕製作出中國歷史的「四大美人 Four Beauties of Ancient」，獲得2020德國IKA烹飪廚藝競賽金牌。(李侑珊攝)

景文科技大學旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班學生劉姿伶，以翻糖蛋糕製作出中國歷史的「四大美人 Four Beauties of Ancient」，人物儀態與所屬歷史故事背景，都打造得微妙微翹。(李侑珊攝)

景文科技大學餐飲管理系畢業生廖正宇與旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班學生劉姿伶，兩人專長翻糖蛋糕，創意與手藝精湛傑出，分別以「勇闖侏羅紀」、「四大美女 Four Beauties of Ancient」的創作主題，勇奪2020德國IKA烹飪廚藝競賽金牌，更獲得教育部頒發「技職之光競賽卓越獎」殊榮。

教育部今(11)日舉辦「技職之光競賽」頒獎典禮，廖正宇與劉姿伶皆出席接受頒獎，現場並展示兩人設計並製作的翻糖蛋糕作品。

廖正宇表示，從小就對烘焙甜點有濃厚興趣，也時常接觸恐龍百科全書，再加上喜歡好萊塢拍攝的侏儸紀公園系列電影，對侏羅紀世界有著滿滿的好奇心，因此以「勇闖侏羅紀」作為創作主題，用翻糖蛋糕來呈現對侏羅紀前期的想像。

廖正宇也提到，以翻糖蛋糕設計出如同電影侏儸紀公園的場景，指導老師都表達讚嘆，但他從高中開始便開始學習烘培，當時便曾獲全國商業類技藝競賽烘焙職類優勝，在景文科大就學期間，更持續發揮專長並鑽研，並多次參加國際競賽，曾在新加坡FHA國際賽以藝術麵包工藝得獎，在韓國國際廚藝競賽以4項甜點獲獎，盧森堡世界盃廚藝大賽更榮獲翻糖藝術展示類組銀牌，現在也已投入創業，開個人工作室。

劉姿伶則說，媽媽是蛋糕師傅，耳濡目染，從小便對製作糕點很有興趣，也很熟悉，因此選擇報讀景文科大餐飲管理系，畢業後，現在繼續留校攻讀旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班。

劉姿伶指出，在學期間同樣多次參加國際競賽，曾在國內美食展、新加坡、泰國、韓國、盧森堡世界盃等國際廚藝競賽勇奪金牌。

劉姿伶說，最新作品以中國歷史的「四大美人 Four Beauties of Ancient」為主題，想要表達中華傳統文化的美感與歷史典故，整個作品運用四季，巧妙融合中國四大美女的故事與特質，並將中國傳統服飾、配件、場景活靈活現呈現出來。

景文科大校長洪久賢表示，德國IKA烹飪廚藝競賽有「世界廚藝奧運」之稱，比賽4年舉辦一次，同學以美學、文化與精巧的翻糖蛋糕設計，展現所學與天分，獲得國際評審的青睞，能獲得如此殊榮，感到於有榮焉。

(旺報 )