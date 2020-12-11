中科管理局11日與漢翔公司共同簽署「航太產業發展策略聯盟」合作意向書。（盧金足攝）

中科目前有82家機械科技廠，中科管理局爭取陸續加入航太產業行列。（盧金足攝）

中科局長許茂新積極為廠商招商引資，中部科學園區營業額逐年攀升，預估2020年全年營業額可望達到9000億元，再創歷史新高。（盧金足攝）

中科管理局11日與漢翔公司共同簽署「航太產業發展策略聯盟」合作意向書，中科局長許茂新表示，中科目前有82家機械科技廠，爭取陸續加入航太產業行列，漢翔航空工業副總經理黃淑媛指出，漢翔為台灣航太業先驅，與中科具緊密地緣關係，透過雙方策略聯盟，引進漢翔經驗，輔助產業轉型與升級。

美中貿易大戰及新冠肺炎疫情為全球供應鏈生態帶來沖擊，但也為產業積極開啟新藍海商機，後疫情時代來臨，中科搶先機，開啟中科與漢翔簽署策略聯盟。

許茂新表示，航太產業是資本、技術與經驗密集產業，具龐大產業關聯效果及高附加價值特性，為世界各主要先進國家積極投入發展的重要產業之一，中科以「加速創新、包容成長、永續發展」為發展主軸，配合政府5＋2產業創新政策精神，推動「強化區域合作－推動中南部智慧機械及航太產業升級」計畫。

「鼓勵精密機械及航太產業透過產學合作技術鏈結」，許茂新強調，協助產業創新研發，進行智能化設備技術研發，提升關鍵零件與設備模組技術。

黃淑媛說，有效提升科學園區航太與精密機械產業，及相關供應鏈廠商先進製造與技術量能，盼透過科學園區人才培育補助計畫，將相關航太產業廠商與國內大專院校相互鏈結

，培育業界所需人才，建構新型態的產學生態圈。

許茂新指出，中部科學園區營業額逐年攀升，預估2020年全年營業額可望達到9000億元，再創歷史新高。

(中時 )