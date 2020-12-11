路透社報導，消息人士透露，南韓現代汽車集團旗下事業單位與集團董事長已經同意，將以8000億至9000億韓元（7.36億～8.28億美元），向日本軟銀集團收購機器人製造商波士頓動力公司（Boston Dynamics）八成股份。

分析師表示，現代汽車可利用機器人技術在其工會勢力強大的汽車工廠擴大自動化生產，並可利用這項技術設計自動駕駛車、無人機與送貨機器人。

此前新上任的董事長鄭義宣（Euisun Chung）承諾，將減少對傳統汽車製造的依賴，並表示到2030年機器人技術將占公司業務的20%，其中汽車製造領域將佔50%，其次為城市空中交通領域佔30%。

知情人士透露，鄭義宣將擁有波士頓動力公司兩成股份，而現代汽車與關係企業現代Mobis、現代Glovis合計將持有6成股份。

Hi投資與證券公司分析師表示，此項收購案有助於現代汽車借由送貨機器人，以及自動車與無人機等無人駕駛裝置，提供無縫接軌的送貨方式。不過現代汽車必須證明波士頓動力能在商業上取得成功，並且有能力和宇樹科技（Unitree Robotics）等此類低價的中國對手競爭。

波士頓動力在1992年從麻省理工學院獨立出來，在2013年由谷歌收購，又在2017年賣給軟銀，其主要客戶包括福特汽車。

消息人士透露，在獲得三家事業單位的董事會通過後，現代汽車集團預計將在周五晚些時候宣布這項收購決定。現代汽車與軟銀集團拒絕對此消息發表評論。

現代汽車今年1月宣布與優步結盟，將合力開發電動飛行計程車，不過，優步在本周宣布將把持續虧損的飛行計程車部門賣給載客電動飛機製造商Joby Aviation。

(時報資訊)