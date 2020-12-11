美股隔夜漲跌不一，亞洲主要股市周五亦互見漲跌，內地股市盡收黑。恆指在石油股和科技股激勵下全日高走。

周五香港恆生指數收漲95.28點或+0.36%，為26505.87點。國企股(H股)漲36.78點或+0.35%，為10452.50點。半導體股、石油天然氣股、軟件服務股表現最好，分別漲1.85%、1.60%、1.51%。

石油股走高。此前跌深的中海油收漲6.1%，報6.95港元；中石化漲4.5%，中國石油漲2.5%。

科技指數漲0.68%。權值股騰訊漲1.73%，報588.0港元；阿里巴巴漲1.17%，報258.4港元。兩者皆止住昨日跌勢。

掛牌第三日的京東健康依然強勢，漲8.4%，報122.0港元。小摩表示，京東健康未來將納入多個指數，例如中國富時指數、MSCI中國指數、恆生科技指數等。

中國潮牌玩具商品製造商泡泡瑪特發行1.36億股，每股定價38.5港元，昨日頻傳暗盤交易漲100%，股價最高見81.7港元；今日開盤即上漲100.26%，收漲79.2%，報69.0港元。

據安信證券指出，泡泡瑪特為中國最大的潮流玩具和公仔的公司，該玩具為具文花消費和話題性的市場。泡泡瑪特已經建立產業鏈一體化平台，包括對代工廠的議價能力和銷售管道佔領能力。預計該公司明後年利潤將分別成長75.7和57.9%。

(時報資訊)