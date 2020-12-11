李碧華把對已故女兒的思念化為大愛，11日捐贈南庄鄉衛生所1輛巡迴醫療車。（巫靜婷攝）

李碧華把對已故女兒的思念化為大愛，11日捐贈南庄鄉衛生所1輛巡迴醫療車。（巫靜婷攝）

李碧華11日捐贈南庄鄉衛生所1輛巡迴醫療車，想起已故的2名女兒仍不禁難過拭淚。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌推坐著輪椅老人家試乘新的巡迴醫療車。（巫靜婷攝）

年逾7旬的台北市民李碧華，11日偕同外孫女捐贈1輛巡迴醫療車，給苗栗縣南庄鄉衛生所，盼提升鹿場部落長者醫療照護，上午由縣長徐耀昌代表受贈，李碧華把對思念2名已故親人的小愛，轉化為對社會的大愛與關懷，期盼讓社會良善風氣長存。

李碧華育有4女，女兒們在社會上各有專精，但2女及么女多年前因病逝世，李碧華白髮人送黑髮人悲痛至極，仍時常抱有回饋社會的想法，並教導子孫珍惜現在的生活。李碧華的3女兒劉貞秀與友人日前到苗栗南庄遊玩時，得知山地部落醫療資源不足，因此透過在縣府衛生局上班的友人促成捐車助人的夢。

李碧華購置1輛86萬元的巡迴醫療車，以已故2名女兒「劉慧芬、劉育宜」名義，捐贈給南庄鄉衛生所，李受訪時謙稱「只是一點小心意」，但提到女兒仍不禁拭淚，她的外孫女幫忙說出願望，希望能夠拋磚引玉。車商得知善舉後，也主動捐贈1台醫療用輪椅，促成李碧華與衛生所的心願。

苗栗縣衛生局指出，南庄鄉被健保署列為全民健康保險醫療資源缺乏地區，在地醫療資源不足、人口老化嚴重、長輩就醫需要多方資源協助，衛生所用於鹿場部落的巡迴醫療車老舊預定汰換，李碧華女士捐贈的新車未來將接替使用，由衛生所人員載著醫療人員到部落服務鄉親，並協助載送長輩就醫。

(中時 )