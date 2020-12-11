隨著高齡化社會的來臨，長期照顧需求日益殷切，外籍看護工長期提供老人及身心障礙者照顧服務，而臺北市聘僱外籍看護工人數更居全台之冠。臺北市勞動力重建運用處自108年起辦理「聘僱移工家庭安心支持計畫」，經過兩年的計畫辦理與行動研究，11日舉辦年度成果發表暨記者會。

臺北市勞動局局長陳信瑜表示，臺北市許多家庭仰賴移工照顧失能家屬，政府不只要支持移工在台工作，更要支持家庭，讓照顧的道路走得平順。臺北市首創「聘僱移工家庭安心支持計畫」，正是以家庭為服務的單元，針對聘僱移工家庭最常發生的文化適應、照顧技巧不足與溝通等問題，建立協助機制，本計畫初期擇定中山區、大同區作為實驗場域，建立專屬移工家庭個案管理服務模式，透過社工人員搭配通譯組成工作團隊，進行家庭需求評估擬定處遇計畫，提供聘僱移工家庭相關的支持性服務，促進勞雇關係和諧，達到移工穩定留任、雇主安心就業「雙雙不離職」的目標。截至今（109）年為止，共計服務991個家庭，辦理八場次移工勞雇共同參與的社區活動。陳信瑜局長表示，希望改變過去僅針對「生活照顧服務計畫書」現場訪察移工工作、居住現況等生活照顧管理事項進行查核，希望運用個案管理的角度，重塑聘僱移工家庭服務，透過專業人員偕同通譯評估家庭需求，導入長照2.0資源，幫助移工家庭銜接專業服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善、喘息服務等「長照四包錢」，運用個案管理制度，提升資源轉介與勞雇溝通的成效，只要有照顧需求的家庭，市府就應跨單位合作來支持。

中國文化大學社會福利學系教授陳正芬研究中發現：在服務的家庭中，願意使用喘息服務的家庭趨近五成，但尚有兩成左右的家庭卻從未聽說過長照服務，有需求卻不知道服務在哪裡、如何申請，更需要在社工入戶關懷的同時，將長照資訊帶入聘僱移工家庭中。衛福部最新公告聘僱移工家庭免限制長照需要等級，可申請喘息服務的開放，更是對聘僱移工家庭的一大福音。因此要如何使這些家庭了解長照2.0的訊息，社工入戶決對是重要推手，目前計畫中有三成的家庭進入個案管理的服務中，其中社工協助四成四的家庭連結使用長照資源。

除了將長照的資訊帶入聘僱移工家庭中，穩定使用資源與長照A單位合作亦是重要課題，例如雇主阿嬌姊在先生中風後，從美國返台定居，一開始單打獨鬥照顧先生時真的很辛苦，雖有連結長照資源以及聘僱移工Siti到家裡幫忙，但語言與復能服務的部分，亦須仰賴專業人員的協助，透過本計畫社工偕同通譯人員連結到宅照顧技巧的治療師，協助Siti學習如何帶領先生運動。現在阿嬌姊更放心將先生交給Siti，Siti也帶著先生做運動，先生的身體狀況亦逐漸好轉，移工照顧的負擔也能稍微減輕，阿嬌姊感到輕鬆許多：「我真的很謝謝Siti，也很害怕Siti跑走。照顧方面，專業人員進來case by case，可以作為移工與聘僱家庭的橋樑，針對每一個個案的問題提供協助，減少溝通的落差」。

社區活動針對108年計畫行動研究成果，發現「語言」、「溝通」、「飲食」三大面向是聘僱移工家庭最常有衝突之處，因此109年社區活動便以「營養備餐」與「溝通」為基礎設計社區活動。在「溝通課程」中，首先讓雇主進入移工的照顧現場，當講師詢問雇主「你認為喝水有幾個步驟？」在成員之間的討論後，把簡單的喝水拆解為15個步驟，還有雇主提到每次哄長輩喝水還需要唱歌，長輩才願意喝，成員之間互相分享更能體會移工繁瑣的照顧現場。亦有討論晚上長輩不睡覺的時候可以怎麼辦？雇主想到的都是未來可以多做的事情，例如：增加白天活動量、晚餐睡前不喝液體減少起床廁所等等，然而，移工想到的卻是長輩不睡覺的當下可以如何去回應，例如：移工可陪伴在側，但希望隔天能晚一點起床，平衡照顧與工作的時間。從雇主寫下的一天工作時間表與移工的一天工作時間表中，可以發現極大的差異，雇主在就寢之後的時間就沒有任何的照顧工作，反觀移工的工作表，在夜晚的時光卻是密密麻麻的工作紀錄。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，穩定而優質的勞雇關係有賴雙方努力，雇主只有指責移工的缺點，並無助於問題解決。以她的觀察，聰明雇主會掌握了四項重點：一、新家人關係：善待移工、協助移工融入家庭，給予必要的指導與協助。二、善用資源：例如使用到宅照顧技巧指導，協助移工評估需求，或使用長照2.0喘息服務，讓移工身心獲得放鬆。三、有效溝通：傾聽移工意見與共同討論，善用視覺化的輔助工具，例如工作翻譯圖卡、共同訂定一周照顧計畫或工作清單等。四、保持彈性：雇主會考量照顧情境的改變，或考量不同移工的特質與個性，不堅持某種特定的照顧模式。

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