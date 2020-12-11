台糖致力於發展新農業及循環經濟，不僅嘗試以蔗渣做成養菇太空包，更先於市場獨創「蔗渣菇包循環圈」，回收用過的蔗渣太空包再製成有機肥，回歸農田種植作物，以完成二次循環，開創新農業 × 循環經濟典範，讓臺灣的產業永續再添新篇章。

台糖表示，一直以來台糖都將製糖過程中產生的蔗渣當作燃料，燃燒發電供糖廠使用，或是製成有機堆肥，復育農地。不過近幾年台糖注意到養菇產業衝擊環境的議題，加上蔗渣在腐熟製成堆肥的過程中，不時也會長出野生菇類，台糖為實踐新農業及循環經濟，便成立專案計畫，推動蔗渣養菇及廢菇包再利用的循環模式，以達成產業及環境永續共好的願景。

根據臺灣NGO的調查研究指出，臺灣每年須砍掉2,300公頃的森林，才足以製成養菇太空包所需的木屑量，且廢棄菇包被隨意棄置、傾倒或焚燒的狀況更時有所聞。然而台糖與菇農，以及農試所合作測試以蔗渣太空包種植杏鮑菇，實驗證明半腐熟蔗渣不僅可取代養菇太空包50％的木屑率，整體收穫量更可提高2至3成。

台糖說，目前已規劃將善化有機肥廠做為示範場域，短期內先推動半腐熟蔗渣標準作業程序，並販售給菇農使用，待標準流程及蔗渣品質皆成熟後，將改以「以租代購」的方式提供半腐熟蔗渣給菇農，並設置回收設施，將廢菇包回收再製成有機堆肥，以回歸農田復育地力、種植農作物，建立環境、菇農與台糖三贏的創新商業服務模式。另外台糖亦會評估將廢菇包的塑膠袋販售給回收商重新造粒，以建立符合循環經濟與環境保育兼具的示範場域。

(工商 )