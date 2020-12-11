媒體報導，國安會秘書長顧立雄夫婦坐車撞機車後快閃，經濟部長王美花11下午受訪時強調「絕無快閃」，她解釋，自己與顧立雄為後座乘客，而且是到警方到現場後確認三方駕駛都在、才搭計程車離去。

王美花說，昨天晚上參加聚會後，與先生顧立雄一同搭乘國安會的座車離區，因為天色暗、他們都在後座，只有聽到前方發生事故，在後座沒有辦法理解前方發生什麼事情，「有聽到碰撞聲音」。她強調，事故發生後司機就停在現場、沒有移動，一同等警方到來。

「因為騎機車的騎士沒有大礙，有看到他起身走到旁邊。」王美花回憶當時現場，警方來到現場後確認三方駕駛都在，就開始調查事故，「我們請司機留下、就坐計程車回家」。

她強調，是等到警方到來後，確認三方司機都在現場、沒問題之後才離開，而且與顧立雄只是後方乘客，而且警方下午也有說明事發經過與處置，「快閃完全不是事實」。

(工商 )