新北捷運公司整合地區12條景點公車路線，以50元優惠價推出期間限定的「1日交通聯票」，並與超過百家知名店家合作提出優惠。（捷運公司提供／李俊淇新北傳真）

淡海輕軌藍海線上月通車後，每日吸引超過2萬人次到訪，民眾持電子票證或行動支付即可免費搭乘藍海線通車新增的「台北海洋大學站」、「沙崙站」及「漁人碼頭站」三站免費區間路段，目前通車優惠即將截止，將在15日正式開始收費。

新北捷運公司表示，淡海輕軌藍海線通車以來，因通往著名觀光景點「漁人碼頭」及「最靠近海的軌道」路線特色吸引大批遊客前來搭乘，載運量大幅成長。自12月15日起藍海線全線將正式開始收費，民眾未來使用電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)搭乘淡海輕軌由紅樹林站至漁人碼頭站，單程車資為30元。

新北捷運公司整合地區12條景點公車路線，以50元優惠價推出期間限定的「1日交通聯票」，民眾運用聯票可1日內無限暢遊綠山線及藍海線，還可搭乘公車至老街沿線的充滿異國風味的歷史景區遊歷，並與沿線超過100家知名店家提供的特定優惠。

響應濃濃12月過節氛圍，新北捷運公司與KKday結合淡水地區觀光資源，推出多款冬季遊行程套票，包含淡水人氣連鎖餐廳「蔦燒日式居酒屋」雙人及四人套餐及百年古蹟「淡水紅樓中餐廳」的清法戰爭滬尾宴都推出限定優惠。相關優惠訊息請上「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團及KKday網站查詢更多淡水一日遊程套票。

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