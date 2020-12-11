鍾侑穎的特優作品「Through」（穿越）把鷹架、工人、完工的建築、住戶融合於一圖，凸顯被眾人忽略的「努力過程」。（東南國中提供）

林牧柔的優等作品「蜻蜓點水」，遠看如一幅荷葉的黑白照片，林花了半年刻畫水滴的動態。（東南國中提供）

全國語文競賽的書法特優得主湛凱婷的作品。（周麗蘭攝）

全國語文競賽的書法特優得主湛凱婷同學（中），也是全國學生美術比賽書法類的佳作得主；勇奪客語演說特優的學生吳畯獻（左二）只會講一點客語，左一為校長陳海屏。（東南國中提供）

東南國中今年參加縣賽與全國賽得獎的學生大合照。（東南國中提供）

野百合也有春天！成立美術班30多年的西螺鎮東南國中參加今年全國學生美術比賽，橫掃西畫類的特優、優等、甲等各一名，包辦該類獎項近半；該校參加全國語文競賽也大放異彩，書法、客語演說雙雙勇奪特優。

雲林縣成立美術班的國中有10所，占全縣國中比例近三分之一，西螺東南國中美術班歷史久遠，每年約有200多名跨縣市小六生爭取就讀機會，今年全國賽成績創雲林縣史上最佳。

全國學生美術比賽西畫類特優2名、優等2名、甲等3名中，東南國中的鍾侑穎、林牧柔、陳南逢分別包辦特優、優等、甲各一獎項，同一所學校包辦3大獎在全國賽非常罕見。

鍾侑穎的特優作品「Through」（穿越）把鷹架、工人、完工的建築、住戶融合於一圖，凸顯被眾人忽略的「努力過程」。她表示，想傳達一件事辛苦、難熬、、歡欣、成就的過程都值得被看見。

林牧柔的優等作品「蜻蜓點水」是素描作品，遠看如一幅荷葉的黑白照片，她花了半年刻畫水滴的動態。陳南逢的作品「光彩一隅」畫的是家裡的耕耘機，務農的父親看了大讚。

指導老師表示，該校重視基礎訓練，西畫創作雖是無中生有，但有賴收集資料、學習攝影、上網多看等訓練，消化成為理念，鍾侑穎、林牧柔兩人也是辯論社成員。

校方說，去年國二生王品晴獲得全國賽優等獎，學生們充滿信心，今年全國賽成績是雲林縣從來沒有過，在其他縣市也很罕見。

東南國中今年為雲林縣爭取不少光彩，全國語文競賽的書法特優得主湛凱婷同學，也是全國學生美術比賽書法類的佳作得主；勇奪客語演說特優的學生吳畯獻只會講一點客語，賽前崙背國小校長李秉承指導兩次，一點就通。

甫閉幕的全國國中盃羽球比賽，東南國中校隊也傳回捷報，單打王佩伃第一名、賴宥融第三名；雙打莊又瑜、蔡欣儒第二名；團體賽第五名。

(中時 )