胡宇威在台視、三立人氣節目《全明星運動會》擔任藍隊隊長，表現出色的他被稱為「全能隊長」，昨他在自主練習時，傷及右腳踝導致骨折，醫生判斷要休養6至8周，他先行坐輪椅代步。相當自責的胡宇威，擔心無法繼續比賽影響藍隊，一度有脫隊念頭，害怕拖累隊員，但與藍隊的大家擁有好感情，捨不得離開大家。

胡宇威的經紀公司表示，他對藍隊的付出真的很多，但若在場邊看著他們比賽，又怕他覺得使不上力，也是一種煎熬，對此製作單位表示無論胡宇威以什麼方式參與節目賽事，都給予支持尊重，一切就交給藍隊全體隊員做決定。他是藍隊的精神領袖，製作單位當然希望他可以和大家一起走到最後。

11日的賽事項目，是胡宇威最想參加的龍舟比賽，因此他仍坐著輪椅到現場給隊員們打氣，一向理性的胡宇威，一看到隊友就紅了眼眶，而隊員們也都哭成一團，但他仍努力不讓眼淚掉下來，在隊員們積極勸說希望他可以留下來陪大家走完全程，胡宇威則認為隊員們選他出來當隊長，他有責任要和大家一起有始有終、陪伴他們，因此不論輸贏，也要和大家一起走到最後，這也是他們藍隊想表現的運動家精神。

藍隊感情相當好，宛如大家庭。（三立提供）

(中時 )