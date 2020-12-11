中國國務委員兼外長王毅今天出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式時列舉2021年的「中國外交7大任務」，並稱中美有必要重建兩國關係，要美方的反華勢力「該收場了」。

據中國外交部官網通稿，王毅11日在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式並發表主旨演講時，作上述表示。

他提到，今年的中美關係經歷建交40多年來最嚴峻的局面，在世界最需要團結協作的時候，美方卻在單邊主義的道路上越走越遠，「成為當今國際體系的最大破壞性因素」。

王毅聲稱，美國國內的「反華勢力」，出於一己私利和政治偏見，對中國進行「不擇手段的造謠抹黑」，毫無理智的打壓制裁，甚至挑動意識形態對立，企圖把世界推入「新冷戰」的深淵。

王毅表示，「美方這些人的倒行逆施該收場了！」並稱若繼續「執迷不悟」，不僅將損毀美國自身的信譽，危及世界的和平穩定，也終將「被世人和歷史所唾棄」。

王毅也提到，中美有必要重建關係健康穩定發展的戰略框架。首先是重開對話，中方願意同美方開啟各層級、各領域平等對話，力爭求同存異，穩妥管控分岐。

王毅接著說，二是重啟合作，雙方應就對抗2019冠狀病毒（COVID-19）疫情展開協調合作，也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網路等重大問題加強溝通。三是重建互信，美方應「端正對華戰略認知」，不把中國視為威脅。

王毅也在演講中提出2021年的「中國外交7大任務」，分別是全力服務國家發展戰略、助力世界經濟加快復甦、推動構建新型國際關係、持續深化國際和地區合作、主動參與全球治理變革、不斷促進各國相互理解和繼續推進構建人類命運共同體。

其中，王毅在構建新型國際關係方面指出，要深化中俄全面戰略協作，加強兩國各領域、各層級戰略協調；增進中歐戰略互信，匯集中歐在維護多邊主義、堅持自由貿易、應對氣候變化上更多共識，積極拓展數位、綠色等新興領域的務實合作。

(中央社)