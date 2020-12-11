北市有線廣播電視系統費率審議委員會10日開會決議110年度有線電視各項費用上限，其中A組調降5元，即9家原有業者每戶每月上限為490元，北都有線電視為445元。

另外，針對國家通訊傳播委員會（NCC）近期解釋業者可向訂戶收取派員取回數位機上盒的工本費（即拆機費），委員會建議NCC如要增加拆機費規定，似應修正「有線廣播電視系統經營者收費標準」，訂定收費上限，再由各縣市費率委員會審議業者提報的費用。

北市觀光傳播局局長劉奕霆表示，110年度台北市有線電視分組付費仍維持3種頻道組合，其中俗稱「吃到飽」的A組，9家原有業者每戶每月上限為490元，新進業者北都445元，都較109年度調降5元。

B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購業者提供的套餐組合。C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限自510元至545元間。

劉奕霆說，110年度長期訂戶依然享有優惠，包括雙月繳折扣10元、季繳折扣15元、半年繳折扣45元、年繳折扣90元。

低收入戶免收裝機費（含1台分機費）、收視費，及中低收入戶收視費半價優惠，也都維持不變。

劉奕霆提醒業者，因110年度A組收視費用調降，如已先預收訂戶110年度費用且平均每月實收金額超過折扣後上限，須按比例退還或展延收視期限。

另外NCC近期公告修正「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並解釋雖然訂戶終止契約時，業者應派員取回機上盒及相關配件，但並無規定業者得否收收取拆機費，如業者事前向訂戶告知說明，且經雙方合意，並訂定在服務契約中，業者則可收取拆機費。

委員會認為現行「有線廣播電視系統經營者收費標準」中並無拆機費項目，會中沒有審議，但建議NCC如確定業者可收取，應先將拆機費列為收費項目及訂定上限，再由各縣市費率委員會審議業者提報的費用，並由各縣市政府公告施行，以符合有線廣播電視法相關規定。

劉奕霆補充說明，費率委員會自今年10月起共召開3次會議，並曾邀請有線電視業者列席說明提報的費用資料，及產業團體代表說明對有線電視整體服務及費用的看法。觀光傳播局近日內將簽報費率委員會各項決議，並於市長核定後正式公告施行。

(中時 )