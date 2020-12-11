投資高雄正夯！高市經發局10日舉辦「2020高雄同心日─台日共創雙贏」表揚日商，超過百位台商等代表出席。副市長羅達生特別感謝3家日商持續加碼投資高雄近30億元、創造400個職缺，未來將透過「投資高雄事務所」提供升級版優質服務。

羅達生提到，近年受到美中貿易摩擦及新冠肺炎疫情衝擊，造成全球供應鏈重組，不少國家紛紛尋找新的投資場域分散風險，高雄不論是生產技術、產品品質都深受國際肯定，更具有海、空雙港的交通優勢，是國際大廠爭相投資的首選，也直誇日商更是高雄最佳夥伴。

羅達生指出，日商從1960年代已在高雄生根，高市府連續11年舉辦表揚活動，這次表揚投資高雄年資滿10年台灣日產化學、興亞迪歐；滿20年新揚科技；滿30年華和工程；和超過50年台灣亞細亞興業、台灣華爾卡、新台灣久保田、大寶精密、台灣日東電工及高雄晶傑達光電等10家日商企業，感謝長期在台投資深耕與技術交流合作，帶動高雄整體出口產值。

日台交流協會所長加藤英次感謝市府對在地日僑、日生和日商的支持，並指出高雄約有200家日商企業落地發展，盼未來高市府持續給予相關支援。台灣日本人會高雄支部長土肥一郎肯定台灣防疫措施，同時也深刻感受到台灣半導體勢不可擋的發展能量。

(中時 )