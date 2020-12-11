人民幣在岸價（CNY）11日收盤升69點，終止連跌兩日，早盤一度升穿6.53，高見6.5358。

人民幣兌美元在岸價收報6.5411，較上日下午4時30分收報6.5480，升69點或0.11％，較上日晚上11時30分收報6.5459，走強48點。

離岸價（CNH）更曾升破6.53，高見6.5224，截至下午4時32分，離岸價報6.5305，在岸價報6.5415。

官方11日開出的中間價報6.5405，較上日6.5476，升71點。

交易員指出，歐洲央行寬鬆舉措基本在預期之內，美元小幅回落，人民幣小幅反彈；由於英國脫歐仍存不確定性，市場並無意在關鍵風險釋放前選擇方向。

另有交易員認為，在岸人民幣近期持續低於離岸約150點，可能和境內客盤購匯需求偏多有關，短期6.5一線支撐仍較明顯；不過中期看，美元還有下跌空間，人民幣也還能漲。

(工商 )