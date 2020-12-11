港股10日跌92點後，11日又彈近百點，在10日及20日線匯聚附近震盪。

香港信報報導，恒指開盤漲223點，重上10日線（約26,523點）和20日線（約26,542點）匯聚，開盤後曾飆293點，見26,704點全日高，之後回順，中午升74點。午後盤中恒指曾僅升32點，見26,443點全日低。尾盤回升，恒指收盤升95點或0.36％，報26,505點。

大市全日成交額1,359.14億港元。

國企指數報10,452點，升36點或0.35％。恒生科技指數升0.68％，報8,080點。

泡泡瑪特上市首日，最高見81.75港元，較招股價38.5元高出1.12倍，之後回吐，低見68港元，收報69港元，較招股價高出七成九，成交居首達73.32億港元。

成交第二大是騰訊，支撐大盤，升1.7％報588港元。

布油創九個月高，連跌五日跌一成半的中海油借勢反彈6.1％，為表現最好藍籌。

受上月出貨量數字下跌拖累，舜宇再跌2.4％，為表現最差藍籌。

(工商 )