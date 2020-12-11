圓展（3669）11日召開法說會，總經理許起裕樂看視訊商機仍明年可望持續延燒，未來經營重點將聚焦在核心影音技術上，跟進將ABC（AI, Big Data, Cloud/Edge Computing人工智慧，大數據，雲端／邊緣運算）技術整合在產品開發應用上，不論是簡報教育事業或是智慧產業事業明年都可望維持正成長，力拼雙位數成長的內部目標。

受惠於疫情，帶動居家工作、遠距教學及混合教室產品需求，雲端視訊會議攝影機、實物攝影機、PTZ 自動追蹤攝影機及平板／筆電充電車等產品下半年出貨暢旺，推升圓展今年營運再締高峰，累計前11月營收年增率達到91％，達到37.24億元，在產品組合優化下，前三季平均毛利率雖提升至53％，但因急單帶動空運費用大幅成長，抵銷了行銷費用的下滑，營業費用不減反增，來到8.39億元，惟累計稅後淨利仍達到5.46億元，換算EPS5.88元。

對於今年營運繳出佳績，許起裕表示，今年是圓展有史以來表現最好的一年，明年也不看淡，以全球會議室保守估至少上看6千萬間，今年消化裝置視訊會議系統的家數有限，未來應仍有相當大的成長契機，明年視訊產品的銷量仍持續看增，表現仍會優於教育產品，不過二大產品線明年都有機會繳出雙位數成長，這也是為何圓展看好明年營收仍有雙位數成長力道的原因。

為追求進一步成長，許起裕表示，明年的經營重點，將聚焦在核心影音技術，同時也會將ABC（AI, Big Data, Cloud/Edge Computing）技術整合進產品開發應用中，除此之外，圓展未來也會持續投資 MIS、數位轉型、自動化與供應鏈管理，縮短供需時程，另為追求永續經營，也會在明年揭露ESG（環境永續、社會責任與公司治理）的執行計劃。

(工商 )