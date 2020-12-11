弘道老人福利基金會不老棒球聯盟9年推廣長輩棒球運動，包括宜蘭、新竹、台中、台南、高雄與屏東等，共17支不老棒球隊、約600位不老球員，有高齡91歲球員，也有年輕時是運動健將，把年紀拋在腦後、勇敢追夢。

弘道老人福利基金會指出，屏東大社穿山甲隊的宋守四阿公高齡91歲，德高望重，常在球賽中擔任開球嘉賓；羅東老懂隊71歲李景隆，讀新竹中學時自組「竹東海盜隊」，參加地區性球賽曾奪冠，代表新竹縣參加台灣區運會。

台中市71歲爺爺黃瑞瑩說，加入不老棒球隊，運動量增加，身體變得更健康，自嘲「得到球癌無藥醫」，目前擔任四民牛不老棒球隊隊長，跟著球隊一週練習6天，過癮又開心。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，9年前推廣不老棒球運動，透過棒球運動，不老球員們大膽挑戰生命潛能，大家開心打球、追求夢想時，就忘了自己幾歲，也突破國人對長輩的刻板印象；將持續「壯大」不老棒球隊。

弘道老人福利基金會指出，不老棒球聯盟成立後，搭建長者棒球舞臺，從練習、比賽，從最初3支球隊迄今有17支球隊，參與球員近600位；每當球賽開打，所有阿公阿嬤齊聚一堂，從做操、熱身、練習傳接球，精神滿分。

(中時 )