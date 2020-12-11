俄羅斯最大廉價航空「勝利航空」（Pobeda Airlines ）的機師11月駕駛一架載有102人的波音客機在空中畫出陰莖形狀。

俄羅斯最大廉價航空「勝利航空」（Pobeda Airlines ）的機師，日前駕駛一架載有102名乘客的波音客機在空中繞圈圈，畫出巨大弟弟形狀，此舉讓俄羅斯主管機關震怒，勝利航空高層也遭開除。

俄羅斯最大廉價航空「勝利航空」（Pobeda Airlines ）的機師11月駕駛一架載有102人的波音客機在空中畫出陰莖形狀，以聲援深陷手淫影片風波的前國家足球隊長久巴。

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、英國《獨立報》（The Independent）、飛航旅遊資訊網站「One Mile at a Time」報導，11月11日，勝利航空編號DP407的波音737-800型客機載著102名乘客從莫斯科向東飛往葉卡捷琳堡（Yekaterinburg），原本總飛行時間約只要2小時，但是客機最後卻延誤20分鐘才抵達目的地，原來機師在飛行途中繞圈圈，在空中繞出巨大陰莖形狀。

根據雷達航跡圖，客機原本水平向東飛行，突然間轉向，往南繞出一個圓圈後，繼續往北繞出另一個圓圈，之後往東飛行一段時間後又折返向西，在空中繞出長條形狀，爾後才按照原訂航程飛往目的地。

✈️ Пилот «Победы» поддержал Артема Дзюбу небесным «нефритовым стержнем» pic.twitter.com/IHwCXmQ7xS — Артем (@A_Yuzhakov) November 11, 2020

報導指出，機師在飛行途中突然請求更動航線，以測試無線電導航設備。

勝利航空指出，機師改變航線，可能是要聲援俄羅斯國家足球隊隊長久巴（Artem Dzyuba）。久巴近期深陷手淫風波，不久前網路上出現一段男子手淫的影片，畫面中的男子和久巴相當神似，引起軒然大波，久巴不久後就被踢出俄羅斯國家足球隊。

勝利航空客機在空中繞出不雅路線，讓俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）震怒，痛斥機師的舉動造成安全隱憂，譴責勝利航空管理不當，未在公司內部營造出安全第一的文化，導致事件發生。

勝利航空董會8日決定開除飛行營運總監裴崔夫柯（Denis Petrikov），勝利航空總經理卡爾米科夫（Andrey Kalmykov）也受到嚴厲譴責。

事實上，11月10日，勝利航空另一架從莫斯科飛往聖彼得堡的客機就曾試圖請求進行同樣路線，不過遭到拒絕，當時機師聲稱，要求改變航道是為了消耗多餘燃料，不過該款客機根本沒有裝設燃料排放系統。

(中時新聞網)