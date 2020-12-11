新加坡政府今天宣布開放來自台灣的短期旅客入境新加坡。這項開放措施將使雙方人民逐漸恢復交流互訪，有助促進兩國商貿往來。外交部對此決定表示誠摯歡迎，並感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果。

外交部表示，台灣與新加坡長久以來在經貿、投資、文化、觀光各領域的交流合作密切。今年全球新冠肺炎疫情爆發時，醫療口罩需求急迫，我國優先對新加坡出售口罩原料熔噴不織布，也曾經捐贈星方醫療口罩及N95口罩，充分展現抗疫無國界、台灣與新加坡並肩抗疫的合作精神。

外交部指出，新加坡這次開放來自台灣旅客入境，以檢測代替居家隔離，有助雙方累積經驗及互信，以利研商兩國實施旅遊泡泡的可能性。外交部會持續密切關注相關資訊及疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心的政策，隨時進行評估。外交部也提醒前往星國的國人務必遵守新加坡境內的防疫規定。

外交部強調，新加坡的開放措施將於本月18日起正式實施，旅客必須在出發前7至30天內向新加坡民航局線上申請單次入境「航空通行證」(Air Travel Pass, ATP)，以及抵達星國前14天內沒有前往其他國家旅行的紀錄，抵達新加坡後，必須立刻接受新冠肺炎核酸檢測；如果檢測結果為陰性，就可以自由活動，不須居家檢疫。

(中時 )