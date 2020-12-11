2020進入尾聲，誰是台灣政壇聲量最高的人？據最新政治人物網路聲量民調顯示，前高雄市長韓國瑜、總統蔡英文、衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲，因為選舉、疫情、政策議題等因素，依序成為聲量前五名的政治人物。

2020台灣政治人聲量前10名出爐。(圖/聲量看政治)

據臉書粉專「聲量看政治」11日公布「2020全年度台灣政治人物聲量排行榜（含已逝者）」，列出前25名。除前述最高5名外，第六至十名分別為現任高雄市長陳其邁、前總統馬英九、監察院長陳菊、高雄市議員李眉蓁，國民黨主席江啟臣。其中，李眉蓁因今年高雄市長補選，成為前十名中唯一入榜的地方縣市議員。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

第十一至二十名，則是故總統李登輝、台灣基進立委陳柏惟、國民黨立委吳斯懷、高雄市議員黃捷、已故高雄市議會議長許崑源、副總統賴清德、前總統府發言人丁允恭、新北市長侯友宜、民進黨桃園市議員王浩宇、前副總統陳建仁。

而成功擠進第二十至二十五名的還有，國民黨立委陳玉珍、國民黨台北市議員羅智強、交通部長林佳龍、資深媒體人趙少康、國民黨立委蔣萬安。

「聲量看政治」指出，調查統計範圍為今年1月至12月上旬的綜合觀察。

由聲量看政治發佈於 2020年12月10日 星期四

(中時新聞網)