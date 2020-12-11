台灣左投陳偉殷季後成為自由球員，日前日媒報導，他已與阪神虎大致達成簽約共識，對此陳偉殷表示，目前一切都是交給經紀公司處理，有任何消息會盡快讓大家知道，但他強調，明年球季還是會以日本為主。

陳偉殷今年六月遭到水手隊釋出，返台後他仍維持訓練，在9月時獲得羅德隊青睞，得到重返日職的機會，季後雖成為自由球員，但他的好表現也傳出有多隊對他感興趣。

對於自己的下一步，陳偉殷今天在媒體見面會上表示，自己與經紀公司討論過，還是會以日本為主，「現在都還在討論中，一切都交給經紀公司，有消息會盡快讓大家知道。」

陳偉殷表示，對新東家沒有太多想法，不管是洋聯或是央聯都可以，因為過去在大聯盟時，自己也待過美聯跟國聯，若確定新東家後，陳偉殷預計在明年一月初至一月中旬啟動，為新球季做準備。

「不管去哪支球隊就是盡自己最大努力，好好調整自己，不要辜負自己的期望就好。」陳偉殷強調，明年會希望以日職為主也不是代表就要放棄美職，「主要跟疫情、年紀有很大的考量。」

陳偉殷職業生涯起步在日本，是否會考慮生涯尾聲就在日本？對此他說：「這很難講，自己也還沒設定幾歲要退休，我也不是百分之百說要放棄美國，對我來說只要能打球就是很開心的事，自己就是一年一年做好準備。」

至於是否有機會回台灣打球？陳偉殷說：「不能說沒有，但也不敢保證，當初要從台灣去日本也沒想過這件事，要從日本到美國也沒想過，可能中間會有想過，都是一個瞬間才會想到，但沒有特別仔細去想過，會不會回到台灣我不敢保證，因為這是一個任務性的感覺，對我來想這會比較難去決定。」

(中時 )