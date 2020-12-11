位在彰化花壇鄉與大村鄉交界的大村鄉平和村，位於山區的大村林場林地，部分被廢棄物清理環保工程公司雙倫公司租用，欲開發成廢棄物掩埋場。（謝瓊雲攝）

位在彰化花壇鄉與大村鄉交界的大村鄉平和村，位於山區的大村林場林地，部分被廢棄物清理環保工程公司雙倫公司租用，欲開發成廢棄物掩埋場。村長賴居林收到該公司寄來的開發計畫後，將召開村民大會向村民報告，並表達反對立場。（謝瓊雲攝）

環保工程行欲租用山林地開發成事業廢棄物掩埋場，村長帶頭反對！大村鄉平和村長賴居林收到工程公司來函，發現開發場址所在地是全鄉水源命脈，明晚6點半將在社區活動中心旁聖瑤宮廣場召開村民大會，並現場連署成立自救會，強烈反對到底。

位在花壇鄉的雙倫工程公司，向彰化縣農會大村林場承租位在大村新埤仔頭段6筆土地，打算開發掩埋場，基地開發面積逾11公頃林地，包含開闢進出道路、作業道路與連通道路，並設置3處滯洪與沉砂池、滲出水處理廠、覆土方暫置區，另保留基地周邊緩衝帶與未整地部分共4.01公頃，做為保育區與保育綠地。整個開發計畫內容上個月已經在環保署上網公告供公開閱覽。

賴居林表示，雙倫公司6年來一直有意開發林地作為掩埋場，但因當時公聽會辦在花壇長春村，而非開發場址所在的大村平和村，程序不符後全案擱置；如今該公司又蠢蠢欲動，他決定在業者前來開公聽說明會前，先透過村民大會向村民報告，並邀請其他村長、藍綠民代與公所主管列席旁聽。

賴居林痛批，數十年前全台許多山坡地被挖成大峽谷，土方變賣後載運垃圾回填，如今各地都要求復原清理，竟還有這種倒退30年的做法；大村鄉好山好水，平和村位於最北邊緊鄰花壇鄉交界處，此案選在海拔150公尺山林地，是全鄉水源命脈，若傾倒掩埋垃圾，難保不會汙染地下水源，他與村民一定反對到底。

環保局長江培根說，雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫，需檢附完整環境影響說明書，該公司正在公開蒐集意見，尚未進入實體審查程序；縣府將傾聽村民意見，以保護本縣環境為主要方向；村民會議縣府樂觀其成，相關意見都會傳達給本縣環評委員會，也會請大村鄉公所將村民意見製作成會議紀錄轉送雙倫公司。

(中時 )