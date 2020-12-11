老蕭今出席記者會。（盧禕祺攝）

蕭敬騰（老蕭）11日推出新單曲〈薩哈星球〉，同步結合他投資的副業「署茗職茶」，今宣布舉辦限定三週的「17N9 POP-UP STORE」，不但比照〈薩哈星球〉MV將署茗職茶內湖旗艦店搖身一變成為奇幻的「17N9太空艙」，更原封不動搬來MV裡老蕭心目中的探索太空船。老蕭今出席記者會受訪，提到昨晚發生芮氏規模6.7地震，他表示一開始沒感覺到地震，「同事說有地震，我看的時候也沒晃，但也是叫同事趕快靠牆，保護頭部」，但他家裡的毛小孩很害怕，「牠們很膽小，也很敏感」。

老蕭11月跨足餐飲業，在台北市東區開起高檔日本料理店，開幕後吸引大批饕客光顧，訂位滿到明年三月，連蕭媽媽下個月想吃都訂不到位，老蕭一度情緒激動表示：「為什麼我開的店，自己的媽媽都吃不到，還是我花錢跟客人買當天的位置。」所幸他的經紀人Summer協調已訂位的客人，才讓蕭媽媽順利品嚐美味料理。由於日本料理店的訂位實在太踴躍，Summer日前不慎幫客人重複訂位，幸好對方是自己的好朋友，溝通後化解危機，Summer事後驚呼差點上社會新聞版面。

受訪時問起老蕭日前誇周杰倫（周董）的IG自拍照「眼睛好大」，兩人逗趣互動還登上微博熱搜，老蕭今受訪時幽默虧周董「眼睛大像少男」，並表示嫂子昆凌曾送自己瞳孔放大片；回想第一次戴隱形眼鏡，老蕭透露就讀高中時第一次戴，由於不懂得如何戴隱形眼鏡，沒想到一戴竟戴了2星期沒摘下來，「眼睛很刺痛，摘下來感覺快瞎了，好在後來慢慢就好了」。

今年受到疫情影響，老蕭原訂8月在台北小巨蛋舉辦個人演唱會因此延期，並獲明年小巨蛋檔期優先權，Summer坦言確實有拿到明年下半年的檔期，但屆時是否舉行還是要視疫情後續狀況再做打算。

(中時 )